WSL Studios lança documentário especial sobre Ítalo Ferreira

Momentos do surfista Ítalo Ferreira com a família, amigos e a namorada, Mari Azevedo; sua performance nas ondas e o grande ápice da carreira, quando se consagrou campeão mundial no ano passado, ao vencer o Circuito Mundial de Surfe (World Championship Tour) em 20 de dezembro. Tudo isso está no documentário especial sobre a vida do atleta, produzido pela WSL Studios, que estreia dia 16 de abril, com legendas em português na plataforma da World Surf League na internet ( confira aqui ) no aplicativo da Liga para dispositivos mobile e também no Canal da WSL no Youtube ( assista aqui ).





Trata-se de um episódio da ‘Sound Waves’, uma das séries produzidas e exibidas pela WSL nas suas plataformas, que retrata momentos vividos pelos melhores surfistas do mundo durante seu dia a dia, o que inclui vida pessoal, treinamentos e disputas de etapas do campeonato. Cada episódio mostra a jornada de um surfista. A série já exibiu episódios com o brasileiro Lucas Chumbo, o havaiano Kai Lenny; o californiano Conner Coffin e a costa-riquense Brisa Hennessy, entre outros.





“A WSL produz e exibe séries e documentários que retratam o universo do surfe e lançamos agora um episódio especial de ‘Sound Waves’, já que retrata o nosso mais novo campeão mundial. Os amantes do lifestyle do surfe, se ainda não acompanham a nossa programação, devem fazê-lo, pois com certeza vão gostar”, afirma Ivan Martinho, CEO da WSL para a América Latina.





O episódio de ‘Sound Waves’ com Ítalo traz cenas comoventes, com o surfista contando sobre sua infância no esporte e a vida muito humilde até conseguir, com o surfe, melhorar as condições de sua família que até hoje reside e trabalha em Baía Formosa, no litoral do Rio Grande do Norte: “Com oito anos de idade, como eu não tinha prancha, usava a tampa do isopor onde meu pai guardava os peixes que vendia nas praias. Mas como eu era muito magrinho conseguia ficar em pé nela”. Os depoimentos emocionantes dos pais de Ítalo confirmam o bom caráter e a garra do garoto potiguar que começou a surfar aos 12 anos. “Ítalo nunca fala que tem medo de nada. Sempre foi um menino dedicado, respeita todo mundo e sabe fazer bons amigos. Ensinei a ele como tinha que ser”, ressalta o pai, Luiz Ferreira de Souza.





Vários outros depoimentos fazem parte do documentário, como o da mãe do atleta Katiana Ferreira; e de seu amigo, o também surfista Jadson André: “Eu sempre tive em mim que Ítalo podia chegar no lugar mais alto”. Além de cenas da infância de Ítalo durante as refeições com a família, nos treinos, suas manobras extraordinárias no Havaí e Brasil afora, e sobretudo, o momento da conquista do título em Pipeline, no qual emocionou a todos ao dedicar a sua vitória para a avó, Mari Quinha, e ao tio Miro, falecidos um pouco antes da grande final.





A história de Ítalo Ferreira, 25 anos, é impressionante e muito especial. Nascido e criado em Baía Formosa, a 90 km de Natal, começou a brincar de pegar onda ainda bem pequeno, utilizando tampas de geladeiras de isopor utilizadas por seu pai, peixeiro. Aos 11 anos de idade ganhou sua primeira prancha e, a partir de então, ele não parou mais. Não só praticou o esporte como foi aperfeiçoando as suas manobras, tanto que na temporada do WCT de 2015 foi eleito ‘estreante do ano’, despontando-se na busca do título mundial daquela temporada (quando ficou em sétimo lugar). Quatro anos depois, na temporada de 2019, conseguiu ganhar de Gabriel Medina na última e decisiva prova da disputa em Pipeline, no Havaí. Antes dele, apenas os paulistas Gabriel Medina, em 2014 e 2018, e Adriano de Souza, o ‘Mineirinho’, em 2015, conquistaram o título para o Brasil. Das últimas seis edições do Circuito Mundial de Surfe da WSL, quatro títulos vieram para o Brasil. Vale destacar que Ítalo e Medina garantiram a vaga nas Olimpíadas de Tóquio, quando o esporte estreará nos Jogos Olímpicos.





O especial com Ítalo Ferreira tem os patrocínios da cerveja VB – Victorio Bitter, da empresa de telecomunicações Frontier Communications Corporation e de Vegemite B Group Vitamins. ‘Sound Waves’ é apenas um dos destaques entre as produções realizadas pelo WSL Studios, onde também há a série ‘Transformer’, que mostra como o surfe pode transformar vidas, ‘Surf Breaks’ e ‘Vault’.





