A poucos dias para o reinício do futebol em Portugal, Luiz Fernando relata rotina de treinos

O clima é de contagem regressiva. Faltam menos de duas semanas para o retorno da Liga NOS, a primeira divisão do Campeonato Português. Restam 10 rodadas para o término da temporada 2019-2020.





O volante brasileiro Luiz Fernando, que defende o Desportivo Aves, treina há três semanas com o elenco. A equipe se prepara para o reinício, que acontece no próximo dia 5, contra o Belenenses. “Todos os processos aqui foram feitos com cuidado e precaução. Lá no início, quando retornamos aos treinos, todos fizeram exame para o Covid-19 e deu negativo. Na primeira semana fazíamos só trabalhos divididos em grupos, cada um no seu horário e em seu setor de campo. Na outra semana começaram os treinos com mais contato, com o grupo maior. E agora, nessa semana que passou, já tivemos coletivo, atividades normais. Foi um processo gradativo que está dando certo, além disso, ao final de toda semana fazemos novos testes para o vírus. É como se a cada semana a gente avançasse uma etapa”, revelou o atleta de 26 anos, que chegou em Portugal após defender o América Mineiro.





Apesar da situação mais tranquila no país, o jogador alerta para os cuidados e as orientações que o clube tem passado para o elenco. “Temos algumas regras para seguir. Por enquanto nada de vestiário, chegamos prontos para o treino. É do carro para o campo e do campo para o carro. Além, é claro, de usar máscara quando chegamos no clube. No geral, as coisas em Portugal estão fluindo bem. Bares, praias e algumas lojas já até foram reabertas, o país vem sendo exemplo no combate ao Coronavírus. A volta do futebol é consequência disso tudo”, concluiu.