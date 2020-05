Após testes de Covid-19 na Chapecoense, goleiro João Ricardo avalia reinício dos treinamentos

(Foto: Márcio Cunha/Chapecoense)









Aos poucos o futebol vai tentando retornar ao seu ritmo normal. No Brasil, alguns clubes já retomaram os trabalhos e atividades em campo. Em Santa Catarina, por exemplo, foi a vez da Chapecoense. Após testes e exames no início da semana com todos os jogadores e comissão técnica, o Verdão do Oeste voltou oficialmente ontem (27) aos treinamentos em seu CT.





O goleiro João Ricardo, titular da equipe, revelou como vem sendo os trabalhos. “Estamos tomando todos os cuidados possíveis. A Chapecoense também está nos orientando bastante, desde o início dessa pandemia, quando tudo parou. Agora que voltamos aos treinos, a atenção tem que ser ainda maior. Estamos fazendo trabalhos em grupos pequenos e em horários diferentes, cumprindo tudo que foi nos passado para conseguirmos treinar em segurança”, ressaltou o atleta, que soma 37 jogos com a camisa da Chape.





Sem data para o reinício dos campeonatos, a Chapecoense, assim como o restante dos clubes de Santa Catarina, aguarda uma definição da Federação Catarinense de Futebol (FCF). O clube alviverde está classificado para as quartas de final do estadual e enfrenta o Avaí na luta pelo título da competição. “Temos que aguardar. Enquanto isso vamos trabalhando diariamente para voltar ao ritmo ideal, que foi interrompido por conta dessa paralisação. A gente sabe que não é tão simples assim retomar os jogos, envolve muitas pessoas e outras situações delicadas. É ter paciência e compreensão, aos poucos as coisas vão melhorando”, concluiu.





