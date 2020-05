AtletasNow realiza parceria com plataforma de crowdfunding para incentivar atletas

Com o objetivo de ajudar atletas a financiarem a própria carreira, a AtletasNow , startup com a missão de conectar todas as pontas do esporte, anuncia parceria com a Kickante, maior plataforma de crowdfunding do Brasil. O benefício, disponível apenas para assinantes do plano premium dá acesso a uma campanha de patrocínio que pode ser personalizada para o usuário.





Além da criação dos perfis, a Atletasnow também fará a divulgação pública do projeto para aumentar a visibilidade das campanhas realizadas, possibilitando ganhos de até 1 mil reais e que podem ser utilizados para alavancar a carreira de profissionais do segmento. A assinatura, que custa R$ 29,90 (valor promocional), também dá direito a outras funcionalidades e descontos.





Para José Pedro Mello, CEO da plataforma, a parceria tem se mostrado de grande valia importância para ajudar na manutenção dos sonhos de atletas. "Em um período em que instituições esportivas estudam cortar gastos e diminuir vínculos com atletas, é importante que eles tenham meios de financiar a própria carreira ", conclui.