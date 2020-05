Atlético de Madrid pede retorno de Caio Henrique, e Grêmio diz que ainda não foi avisado

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)









O lateral Caio Henrique deve deixar o Grêmio nos próximos dias e retornar ao Atlético de Madrid, da Espanha. O clube espanhol solicitou o retorno do jogador a pedido do técnico Diego Simeone.





O lateral pertence ao clube espanhol e tem contrato de empréstimo com o Tricolor até o final do ano, mas uma cláusula permite ao Atlético solicitar o retorno imediato. O Grêmio diz que ainda não foi informado oficialmente ao pedido.





Por telefone, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., disse que desconhece o assunto e que é preciso "oficializar o pedido". No contrato, a apresentação do lateral, caso a cláusula fosse exercida, precisaria ocorrer dia 1º de julho. No entanto, isso pode ser antecipado.





Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, a intenção tanto do Atlético de Madrid quanto de Caio era de cumprir o contrato até o final no Grêmio. Mas a pandemia do novo coronavírus e os prejuízos financeiros aos clubes de futebol pesaram para antecipar o retorno.





O pedido de retorno se dá pelas carências no atual elenco do Atlético, já que Simeone atualmente conta apenas com com Renan Lodi para a posição. A intenção do Atleti é buscar os seus jogadores emprestados para inscrever no Campeonato Espanhol, que marcou retorno para junho, e na Liga dos Campeões.





Além disso, o clube espanhol e o técnico argentino enxergam uma valorização do jogador desde sua chegada ao Fluminense até os últimos jogos pelo Grêmio, além da participação no Pré-Olímpico.





Caio Henrique virou notícia recentemente por voltar aos planos do Atlético de Madrid para 2021. O lateral, inclusive, encaminhou a documentação para tirar o passaporte europeu.





Para o Grêmio, a medida cai como uma economia em um momento de crise. Se Caio Henrique pouco jogou e vai ser uma perda técnica, também é um salário alto que o Tricolor deixa de pagar - inclusive talvez já na folha de junho. Além disso, as parcelas referentes ao segundo semestre do empréstimo também não são cobradas.





Caio tem 22 anos e disputou apenas cinco jogos pelo Grêmio na temporada. Dois como reserva e três com titular. A última partida foi no Gre-Nal da Libertadores, no qual foi expulso na confusão generalizada.





