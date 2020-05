Atlético-MG debaterá volta aos treinos no CT; expectativa é de retorno já nesta segunda

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)









No mês passado, representantes do Atlético-MG traçavam maio como o mês no qual os jogadores poderiam retornar às atividades no CT, de forma gradativa, e cumprindo normas estabelecidas pelos órgãos sanitários. A diretoria do Galo irá tratar do assunto nesta sexta-feira, e o GloboEsporte.com apurou que existe a real chance de os atletas se reapresentarem no clube na próxima segunda (10), em quadro reduzido.





Oficialmente, o clube respondeu que não há data definida para o retorno, mas há reuniões praticamente diárias entre a cúpula alvinegra e o assunto seria analisado antes deste fim de semana de Dia das Mães. A reportagem também entrou em contato com fontes ligadas aos jogadores, e obteve retorno positivo de que os atletas iriam voltar a ver a bola já na semana que vem. Uma pessoa ligada ao staff de Sampaoli informou que "não havia confirmação ainda".





O Atlético debateu o assunto com a prefeitura de Vespasiano, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, onde se localiza o complexo esportivo Cidade do Galo. O clube enviou uma minuta de solicitação do retorno ao órgão municipal, que deu sinal verde. Ao GloboEsporte.com, a prefeitura de Vespasiano informou quais são os procedimentos de precaução contra o coronavírus que o Atlético irá adotar no CT:





Avaliação na portaria com aferição de temperatura corporal;





Preenchimento de questionário elaborado pela equipe médica;





Testagem dos atletas, comissão técnica, departamento médico e funcionários que lidam diretamente com os atletas;





Posto de vacinação contra influenza para os funcionários;





Treinamento em pequenos grupos;





Biossegurança: higienização e utilização de máscaras para todos os indivíduos enquanto presentes no treinamento exceto os atletas que estiverem em treinamento físico.





A prefeitura de Vespasiano liberou o retorno das atividades presenciais desde que o clube siga todos os protocolos e recomendações dos órgãos de saúde. Vespasiano, até o último balanço divulgado pelo Estado de Minas Gerais, não apresentou nenhum registro de casos da COVID-19.





O Galo está há 52 dias sem atividades no CT; o último treino do elenco profissional aconteceu em 17 de março, dias após a estreia de Sampaoli contra o Villa Nova. Desde então, os atletas entraram em "home training" e depois em férias

O Atlético deverá seguir um protocolo pré-estabelecido nos jogadores, comissão técnica e funcionários. Para tanto, conta com a presença do médico Rodrigo Lasmar, chefe do DM do Galo e da própria seleção brasileira. A ideia é monitorar a temperatura dos atletas, fazer treinos com grupos pequenos, em espaços diferentes e manter o mínimo de tempo nas dependências do CT.





Alguns jogadores do Atlético se manteram em isolamento fora de Belo Horizonte. Ricardo Oliveira e Guilherme Arana, por exemplo, voltaram para São Paulo. Diego Tardelli e Nathan foram para Santa Catarina. Em BH, Cazares e Otero ficaram e "furaram" a quarentena.





No Brasil, dois clubes deram passos avançados para o retorno às atividades nos centros de treinamentos: Flamengo e Grêmio. Os dois, inclusive, serviram de "inspiração" para o Atlético também colocar em prática a volta dos treinos. Tanto o rubro-negro quanto o tricolor gaúcho adotarão todas as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde, incluindo a testagem de todos os jogadores do elenco, funcionários do clube e familiares próximos dos atletas.





No Flamengo, 293 testes foram feitos e 38 pessoas testaram positivo para a COVID-19, sendo três delas jogadores do elenco principal do time, ambos assintomáticos. No Grêmio, houve também testagem em massa e três casos apareceram, um deles de Diego Souza, que segue quarentena no Rio de Janeiro.





