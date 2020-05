Authen reúne mães esportistas para treinos on-line

Authen , primeira empresa no Brasil a produzir uma linha de roupas de performance acessível para corredoras brasileiras, tornando a marca referência em inovação no setor de technical activewear, está com uma programação completa para o mês das mães. Além dos combos de produtos em promoção, a marca promove lives no Instagram com a participação de esportistas.





Na loja online da Authen, alguns produtos foram organizados em kits especiais pensados para as mães que amam correr e se exercitar. Para completar o presente são enviados também brindes exclusivos, como squeezes e viseiras. A Authen ainda oferece frete grátis na compra dos kits ou em compras acima de R﹩ 299,00





O conteúdo no Instagram da marca também foi elaborado com a temática do mês, durante maio serão publicados vídeos no IGTV de treinos semanais e as lives diárias, que acontecerão de segunda à sexta-feira, em conjunto com as atletas parceiras Mirella de Souza, Luiza Fellippa, Kelly de Luca e Julia Ornelas. Na quarta-feira 06 de maio, a esportista Kelly de Luca convida a filha, Luana de Luca, para um mini treino funcional e no sábado, 09 de maio, Mirella de Souza e Rafa Arlotta farão um Live Talk com o título "Um bate-papo entre mães esportistas: dicas para entreter e treinar com os filhos em casa".





As novidades não param por aí: para quem tiver assistindo as lives será liberado um cupom de 10% de desconto nas peças da nova coleção e, na sexta-feira, 08 de maio, será sorteado um Kit Grit para presentear mães esportistas.