Bach diz que Olimpíadas podem ser canceladas caso não haja controle da pandemia até 2021

Por Redação Blog do Esporte

Lausanne, Suíça









O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, admitiu que as Olimpíadas podem ser canceladas caso a pandemia do coronavírus não esteja controlada até o ano que vem. Em entrevista a BBC nessa quarta-feira, o alemão descartou adiar novamente os Jogos de Tóquio e que o primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, não tem um plano B para a realização das Olimpíadas.





“É a última opção. Francamente, entendo isso porque você não pode empregar para sempre 3.000 ou 5.000 pessoas em um comitê organizador. Você não pode mudar todos os anos todo o calendário esportivo mundial de todas as principais federações. Você não pode ter os atletas em incerteza. Você não pode ter tanta sobreposição com os futuros Jogos Olímpicos, por isso entendo essa abordagem de nossos parceiros japoneses”, disse Bach.





Os Jogos foram adiados para o período de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Bach reforçou o compromisso do COI em realizar as Olimpíadas em julho de 2021. Este é o mesmo discurso dito pelo CEO do Comitê Organizador de Tóquio, Toshiro Muto, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Quarentena

O presidente do COI não descartou a possibilidade de colocar todos os envolvidos nos Jogos em quarentena, inclusive os 11 mil atletas.





“Ao mesmo tempo, olhando os cenários que isso pode exigir para a organização, no que diz respeito às medidas de saúde, elas talvez precisem de quarentena para os atletas, para parte dos atletas, para outros participantes. O que isso pode significar para a vida em uma Vila Olímpica e assim por diante? Todos esses cenários diferentes estão sendo considerados, e é por isso que estou dizendo que é uma tarefa gigantesca, porque há tantas opções diferentes que não é fácil resolvê-las agora. Quando tivermos uma visão clara de como será o mundo em 23 de julho de 2021, tomaremos as decisões apropriadas. Não existe um plano para isso, por isso precisamos reinventar a roda dia após dia. É muito desafiador e ao mesmo tempo fascinante “, disse Bach.

Portões fechados

Uma das opções levantadas por Bach seria a realização dos Jogos com portões fechados, sem a presença de torcedores. O assunto, por enquanto, é tratado como especulação no momento.





“Não é isso que queremos, porque o espírito olímpico é sobre unir fãs. Isso que torna os Jogos únicos. Mas quando chegaríamos a essa decisão... eu pediria que você me desse mais tempo para consultas com os atletas, com a Organização Mundial de Saúde, com os parceiros japoneses”, disse Bach.





“Há pessoas no Japão que acreditam que os Jogos precisam ser realizados com portas fechadas. No nosso ponto de vista, temos mais de um ano até os Jogos. É muito cedo para ter essa discussão”, disse o CEO Toshiro Muto.





CEO do Comitê Organizador Tóquio 2020, Toshiro Muto (Foto: Reuters)



Vacina

Questionado se a vacina seria essencial para a realização das Olimpíadas, Thomas Bach evitou condicionar tal situação.





“Estamos contando com os conselhos da Organização Mundial da Saúde. Estabelecemos um princípio: organizar esses Jogos em um ambiente seguro para todos os participantes. Ninguém sabe como será o mundo em um ano, em dois meses. Portanto, temos que confiar nos especialistas e, em seguida, tomar a decisão apropriada no momento apropriado, com base nos conselhos da OMS”.





O COI lançou um fundo de US$ 800 milhões (cerca de R$ 4,7 bilhões) para cobrir o impacto financeiro da pandemia do coronavírus, principalmente pelo adiamento dos Jogos. Especialistas disseram que o custo por adiar os Jogos seja cerca de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 18 bilhões). No momento a questão é de cortar custos. A ideia dos japoneses é diminuir o revezamento da tocha e cortar a cerimônia de encerramento das Olimpíadas e a abertura das Paralimpíadas para economizar dinheiro.





“Se todos nós aprendemos alguma coisa durante esta crise, é olhar para o essencial e não tanto para as coisas boas de ter. Portanto, essa concentração no essencial deve ser refletida na organização desses Jogos... Não deve haver tabu “, disse Bach.