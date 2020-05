Bicampeão olímpico, Serginho se aposenta do vôlei aos 44 anos: "Tudo valeu a pena"

(Foto: Juliana Kageyama)









O líbero Serginho, de 44 anos, anunciou sua aposentadoria do vôlei depois de uma carreira repleta de grandes conquistas. Dois ouros (2004 e 2016) e duas pratas (2008 e 2012) olímpicas, dois títulos mundiais (2002 e 2006) e outros inúmeros troféus pela seleção brasileira marcaram a trajetória do jogador, que nasceu no Paraná e se radicou em São Paulo ainda jovem.





Neste domingo, às 10h no Esporte Espetacular, você vai ver uma matéria especial com o anúncio do adeus de Serginho do vôlei. E homenagens de familiares e companheiros que estiveram nas quadras com o líbero ao longo da vitoriosa carreira.





- Hoje poder parar, para mim é a melhor coisa do mundo. Poder encerrar a carreira e dizer que tudo valeu a pena. Cada manchete, cada peixinho, cada viagem, cada título ganho, cada título perdido. Meu choro hoje é de felicidade. As pessoas que quiserem lembrar de mim, joguem voleibol. Só isso - afirmou o craque, em entrevista ao Esporte Espetacular.





Em tempos de pandemia, o filho mais famoso de Pirituba, bairro carente de São Paulo, se refugia em Jarinu, interior de São Paulo. É lá que fica o Haras Vô Chico, onde Serginho passa o tempo com a família.





Serginho defendeu a seleção brasileira, da qual foi o camisa 10, por quase duas décadas, sempre sob o comando de Bernardinho. Curiosamente, a trajetória de ambos na equipe nacional masculina durou até 2016, quando os dois decidiram deixá-la após o ouro olímpico.





Depois das Olimpíadas do Rio, Serginho ainda defendeu o Corinthians/Guarulhos e teve como última equipe o Vôlei Ribeirão, defendeu até o dia 7 de março. Foi a última rodada antes de a CBV encerrar a Superliga masculina de vôlei por causa do coronavírus. No jogo derradeiro, 3 a 2 de virada fora de casa contra o Minas.





Conquistas com a seleção brasileira





Olimpíadas

Ouro - Atenas 2004

Ouro - Rio 2016

Prata - Pequim 2008

Prata - Londres 2012





Campeonato Mundial

Ouro - Buenos Aires 2002

Ouro - Tóquio 2006





Copa do Mundo

Ouro - Japão 2003

Ouro - Japão 2007

Bronze - Japão 2011





Liga Mundial

Ouro - Katowice 2001

Ouro Madrid 2003

Ouro - Roma 2004

Ouro - Belgrado 2005

Ouro - Moscou 2006

Ouro - Katowice 2007

Ouro Belgrado 2009

Prata - Belo Horizonte 2002

Prata - Cracóvia 2016





Jogos Pan-Americanos

Ouro - Rio 2007

Bronze - Santo Domingo 2003





