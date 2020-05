Borussia Dortmund tem muitos desfalques para o clássico contra o Schalke, na volta da Bundesliga

A Bundesliga recomeça no próximo fim de semana e o principal jogo da rodada é o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04, no Westfalenestadion. Na briga pela liderança do Campeonato Alemão (está com 55 pontos, quatro a menos do que o Bayern de Munique), o BVB deverá ter vários desfalques para essa partida de sábado.





De acordo com a revista "Kicker", os meio-campistas Axel Witsel e Emre Can enfrentaram problemas musculares nos últimos dias, o que os afastou dos treinos com o resto do elenco. Como eles também não foram para a concentração do Borussia nesta terça-feira, para a necessária quarentena antes do jogo estabelecida pelas autoridades alemãs, é pouco provável que eles sejam relacionados.





O zagueiro Dan-Axel Zagadou também está fora, por causa de uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo. Mas a ausência mais simbólica deve ser a do atacante Marco Reus, capitão do equipe. Ele ainda não se recuperou totalmente da última lesão, sofrida em fevereiro, que o tirou do confronto contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.





Como se não bastasse tudo isso, o técnico Lucien Favre também não tem certeza se o atacante Jadon Sancho, autor de 14 gols e 16 assistências em 23 jogos da Bundesliga, estará 100% fisicamente. Por outro lado, existe a possibilidade do treinador do Borussia Dortmund contar com a opção de Mario Götze, que treinou normalmente nesta segunda-feira.





Globo Esporte