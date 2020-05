Botafogo de Futebol e Regatas promove campeonato de E-Sports

Com o intuito de proporcionar entretenimento aos torcedores em época de quarentena, que resultou na paralisação do esporte em nível mundial, o Botafogo de Futebol e Regatas promoverá um grande campeonato de e-sports com o patrocínio da Baterax. Trata-se do Baterax Fogão League, que terá início na próxima quinta-feira, 7 de maio. A indústria de baterias automotivas renovou o seu patrocínio ao clube em março deste ano, em contrato negociado pela Wolff Sports, que também atua nesta ação.





O Baterax Fogão League será formado por quatro competições, sendo duas de FIFA e as outras duas de PES – os dois jogos de futebol mais populares do mundo. Cada partida terá disputas específicas para os consoles Playstation 4 e Xbox One. Os vencedores, além de se consagrarem como “grandes campeões de futebol virtual do Botafogo”, também serão contemplados com prêmios físicos e oportunidades de experiências únicas. Estão entre as recompensas baterias automotivas e bonés cedidos pela Baterax, camisas oficiais autografadas pelos jogadores, convites para assistir a um jogo no camarote do Estádio Nilton Santos e visitas ao Centro de Treinamento do clube alvinegro para acompanhar uma tarde de treinos. Os últimos dois prêmios citados serão concedidos em data a ser agendada após o período de isolamento social.





O desenvolvimento desta ação tem o respaldo da Wolff Sports, agência de marketing esportivo que atua há três anos na parceria da marca com o clube. “A Wolff Sports esteve presente durante todo o planejamento da ação, realizando consultoria completa para maximizar a visibilidade da marca durante a ativação. Atuamos junto ao clube na definição dos prêmios, fornecendo produtos e experiências priceless, que são muito valorizadas pelos torcedores, ávidos pelo retorno dos campeonatos” afirma José Mário Mauad, executivo de negócios da Wolff Sports.





Os interessados poderão se inscrever gratuitamente a partir de segunda-feira, 4 de maio, no site da e-SporTI, responsável pela organização do campeonato.