Breno Lopes celebra renovação de contrato com o Ituano

(Foto: Miguel Schincariol/Ituano FC)





Em meio à pandemia, caneta no papel e renovação contratual: o lateral-esquerdo Breno Lopes segue no Ituano. As partes negociaram e já assinaram um novo contrato, válido até o fim de 2020.





Motivo de satisfação para o jogador, que chegou ao Ituano no início do ano, vindo do Cruzeiro. Com boas atuações no Paulistão, Breno Lopes celebrou a renovação contratual. “O Ituano é um clube que o atleta gosta de defender. E isso é extremamente importante, são organizados, oferecem uma boa estrutura aos atletas. Me abriram as portas no começo do ano, estávamos fazendo um bom Paulistão. É gratificante renovar meu contrato e saber que vou continuar defendendo o Ituano”, afirmou o jogador, com boas passagens também por Ponte Preta e Atlético Goianiense.





A negociação, aliás, foi simples, revela o lateral-esquerdo – que disputava seu terceiro Paulistão na carreira. “Sinceramente foi algo bem rápido e simples até. Eles queriam que eu ficasse e eu queria ficar. Aí não tem muito erro. Como eu disse, é um clube estruturado e com ótimos profissionais. Fico feliz em renovar o contrato e seguir no Ituano”, finalizou Breno Lopes, de 29 anos.