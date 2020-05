Camacho detalha rotina e diz que sente falta da adrenalina de jogar pelo Corinthians

A fim de matar a saudade da Fiel torcida e também divulgar a marca de seus patrocinadores, a Corinthians TV iniciou neste sábado uma série de entrevistas com os jogadores do elenco. O primeiro a participar do quadro "Jogo Rápido" foi o volante Camacho, que contou a sua rotina durante a quarentena.





– Estou acordando de manhã, treino todo dia, pois a academia do prédio fica aberta. Depois do almoço, fico com as crianças, eu tenho dois filhos pequenos. Espero o dia passar, vejo séries e filmes – declarou o jogador, que está assistindo a uma série sobre o ex-jogador de basquete Michael Jordan e o lendário time do Chicago Bulls na década de 90.





Camacho também comentou sobre a saudade dos gramados.





– Tem muita coisa que a gente sente falta da rotina. De tudo, né? Sair pra rua, sair com a família, ir no shopping, fazer qualquer coisa. Mas o que mais sinto falta é de jogar, da adrenalina do jogo, jogar em casa com a torcida, estádio lotado. Sei que isso vai demorar, a gente vai voltar a jogar e não vai ter estádio lotado.





Os jogadores do Timão tiveram férias em abril e neste mês voltaram a treinar em casa. Eles são acompanhados de perto pela comissão técnica alvinegra e precisam informar diariamente o peso por meio de um aplicativo.