Carateca bicampeão mundial, Douglas Brose desenvolve sistema de treinamentos online durante a quarentena

(Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa)





Sem poder competir e com treinos restritos devido à pandemia do novo coronavírus, o carateca Douglas Brose tem aproveitado o período de quarentena para resgatar um antigo projeto. Ele está desenvolvendo um sistema de treinamentos online, que teve as gravações de seus exercícios iniciadas nesta semana.





“Há muitos anos eu venho pensando em criar um sistema de treinamentos online para compartilhar os meus conhecimentos. Tudo isso baseado no que eu já fiz e na forma como eu treino as partes técnica, física e estratégica. Sempre tive interesse em organizar e compartilhar isso com outros atletas, até porque nas minhas redes sociais eu costumo receber perguntas de como realizar determinados treinos”, contou o carateca bicampeão mundial.





Douglas Brose também detalha o funcionamento do sistema que levará o seu nome. Segundo o lutador, um dos objetivos do projeto é poder compartilhar algumas das experiências vividas ao longo de quase três décadas no karatê.





“A ideia é fazer um sistema de treinamentos onde os atletas poderão se inscrever e acompanhar as atividades online. Iremos criar grupos específicos dentro deste sistema, com análise de vídeos particulares, especifidades e deficiências de cada atleta, para que seja realizado um atendimento individualizado. O objetivo é passar tudo aquilo que eu vivi e aprendi em outros lugares durante esses anos até conseguir ser campeão mundial. A minha ideia principal é transmitir tudo isso para professores, atletas e interessados, para que eles recebam essa informação um pouco mais ‘mastigada’ e utilizem o seu tempo exclusivamente para os treinos”, concluiu Douglas Brose, que cumpre quarentena em Florianópolis, cidade onde reside.