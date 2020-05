CBF estuda manter Brasileiro Feminino em sede única

A CBF estuda diversos cenários para dar continuidade as séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As duas competições foram paralisadas em 15 de março devido a pandemia do coronavírus e a Confederação estuda retomar o campeonato com sede única.





Quem informou sobre esta possibilidade foi o supervisor de futebol feminino da CBF, Romeu de Castro.





“Estudamos vários cenários no momento. Não creio que teremos mudanças no formato, mas realizar os jogos em sedes únicas é também uma possibilidade. Neste momento, são estudos e projeções hipotéticas apenas. A intenção principal é mantermos as competições conforme os formatos originais. Temos que aguardar as definições das autoridades competentes e a evolução da situação em cada estado”, disse.





O Ministério da Saúde foi favorável ao retorno do futebol, mas com avaliação constante nos atletas, técnicas e funcionários, assim como familiares e contatos próximos, mas já avisou que a disponibilização de testes rápidos no sistema de saúde está saturada.





“As medidas de distanciamento e proteção vão ser equivalentes à situação do vírus e da pandemia em cada estado. A gente trabalha com um cenário que pode ser possível se jogar em algum estado e não ser possível se jogar em outro”, disse Castro.





Para as competições de base femininas, previstas para começar em maio (sub-18) e julho (sub-16), as mudanças devem ser mais fortes. O supervisor disse que o desafio é disputar as competições dentro dos termos originais.





“Apesar de ter uma média de público menor em vários estados, dependemos dos aviões, restaurantes, hotéis, segurança, arbitragem, transporte terrestre, hospitais disponíveis. O delimitador mesmo é a questão dos serviços essenciais médicos e segurança”.





A série A1 foi interrompida na 5ª rodada, com ainda três jogos pendentes. A competição ainda tem dez rodadas pela frente na primeira fase, seguido por quartas de final, semifinais e finais. A competição estava prevista para terminar em setembro. A série A2 só disputou a primeira rodada, com outros quatro jogos pendentes, além das partidas eliminatórias a partir das oitavas de final. A previsão era que a competição terminasse em julho.





“Vamos retornar, em um momento da pandemia, muito próximo de fases decisivas da competição. Um campeonato mais longo, você talvez comece com maiores dificuldades, mas tem a situação de estar caminhando para a normalidade quando o campeonato estiver se afunilando”, concluiu Castro.