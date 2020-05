CBF libera mais R$ 900 mil para pagamento de árbitros

O presidente da Associação nacional dos Árbitros de Futebol do Brasil (Anaf), Salmo Valentim, disse em uma rede social que a CBF liberou mais R$ 900 mil para o pagamento de árbitros devido a pandemia do novo coronavírus.





O presidente da @CBF_Futebol , Rogério Caboclo, acabou de liberar mais um aporte na ordem de pouco mais de R$ 900 mil aos árbitros do quadro nacional. A medida ajudará boa parte da categoria que foi afetada economicamente com a paralisação das competições nacionais. — Salmo Valentim (@SalmoValentim1) May 5, 2020





"A medida ajudará boa parte da categoria que foi afetada economicamente com a paralisação das competições nacionais", disse. A categoria é uma das principais afetadas pela paralisação do futebol no país.