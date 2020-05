CBV encerra circuito de vôlei de praia por causa da Covid-19 e declara Ana Patrícia e Rebecca campeãs

(Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)









A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) anunciou nesta quarta-feira o encerramento da atual temporada do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia devido à pandemia do novo coronavírus. A direção da entidade, em consenso com a comissão de atletas da modalidade, havia tomado a decisão na terça-feira, diante do aumento exponencial no número de casos e mortes no país provocados pela Covid-19.





Ainda seriam realizadas duas etapas válidas pelo calendário 2019/2020: uma no Rio de Janeiro e outra na cidade catarinense de Itapema. Com o cancelamento, as duas passarão para a próxima temporada 2020/2021), que terá nove estágios e um SuperPraia. As datas não foram anunciadas pela CBV.





Com o encerramento forçado do campeonato, a confederação declarou Ana Patrícia e Rebecca campeãs do circuito feminino. Elas lideravam o ranking da competição com ampla vantagem em relação às perseguidoras e precisavam apenas entrar em quadra na etapa do Rio para ratificar o título.





No masculino, André Stein e George haviam garantido o troféu de campeões por antecipação.





- Acredito que tivemos a melhor decisão em virtude do momento atual, principalmente tendo em vista o quadro de indefinição pela pandemia da Covid-19. Agora vamos trabalhar na elaboração do calendário 2020/2021, com a ajuda da Comissão de Atletas, aumentando o número de etapas da próxima temporada, com previsão de início em setembro - afirmou superintendente de vôlei de praia da CBV, José Virgílio Pires.





