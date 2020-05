Chefão da RBR defende presença limitada de público no GP da Áustria de Fórmula 1

Polêmico como de costume, o consultor da RBR, Helmut Marko, defendeu que o Grande Prêmio da Áustria, que pode abrir a temporada 2020 da Fórmula 1 no dia 5 de julho, seja realizado com abertura parcial dos portões para o público. O calendário ainda não foi confirmado, mas para o dirigente da dona do autódromo de Spielberg, seria possível um plano que permitisse presença de torcedores mesmo diante de uma pandemia de coronavírus. As autoridades locais sempre informaram que o evento, se realizado, teria portões fechados ao público.





- Se olharmos para a situação atual, essas duas primeiras corridas podem chegar. O plano de Spielberg foi submetido ao Ministério da Saúde da Áustria e agora está sendo analisado. É claro que segurança e saúde são fundamentais, mas, na minha opinião, precisamos voltar a uma vida normal e isso inclui esportes e espectadores - disse Marko à TV austríaca Oe24.





Helmut Marko ainda disse que a Fórmula 1 não pode esperar mais para começar o campeonato sob pena de não conseguir realizar a temporada com um número razoável de provas. Para o austríaco, mesmo assim a projeção de 15 a 18 corridas por parte da Liberty Media, promotora da F1, não será alcançada:





- Na melhor das hipóteses, teremos entre 10 e 15 corridas. Este é um campeonato que exige um pouco de flexibilidade por parte da Fórmula 1 e é por isso que temos de começar agora, porque o esporte precisa sobreviver primeiro e, para isso, é necessário realizar corridas.





Conhecido pelas declarações fortes e polêmicas, Helmut Marko chegou a ter atribuído a ele uma ideia de contaminar propositalmente os pilotos do programa da RBR - incluindo os representantes da STR, reservas e da academia de jovens - com o Covid-19 para criar anticorpos neles. Diretor esportivo, Christian Horner desmentiu as declarações atribuídas a Marko.





Globo Esporte