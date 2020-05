Clubes italianos são liberados para voltar aos treinos a partir desta segunda-feira

Começou a retomada do futebol num dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19. Neste domingo, o governo da Itália decretou a autorização para a volta de treinos individuais, incluindo de esportes coletivos, e os clubes de futebol podem retomar as atividades a partir desta segunda-feira. O reinício do Campeonato Italiano, interrompido desde 9 de março, para o complemento de 12 rodadas, pode ser anunciado nos próximos dias, ainda que a Lega Série A admita acatar o encerramento em caso de decisão das autoridades.





Inicialmente, a retomada dos treinos para esportes coletivos na Itália seria autorizada apenas a partir de 18 de maio. Só as modalidades individuais estariam liberadas nesta segunda-feira. Mas várias regiões decidiram no sábado passado atender aos pedidos dos clubes, principalmente de futebol, e autorizar a abertura dos centros de treinamento para permitir que os jogadores possam se exercitar. As atividades têm que ser ao ar livre, respeitando as medidas de distanciamento social e sem presença de público.





- Os atletas, profissionais ou não, de disciplinas individuais ou não, estão autorizados, como todos os cidadãos, a praticar exercício nos espaços públicos ou privados, respeitando as regras de distanciamento social de pelo menos dois metros, assim como a proibição de qualquer aglomeração -diz o decreto do Ministério do Interior italiano.









Vários clubes, como Roma, Parma, Bologna e Sassuolo, anunciaram a intenção de abrir seus CTs para que os jogadores pudessem voltar a treinar ao longo desta semana. Os 20 clubes da Serie A italiana confirmaram o plano de concluir a temporada, mas o ministro dos Esportes do país, Vincenzo Spadafora, alertou que o caminho "é cada vez mais estreito".





A Uefa fixou 25 de maio como data para que cada país da Europa indique se vai encerrar os campeonatos sem complemento e indicar seus representantes nos torneios continentais de 2020/21. A liga que decidir por retomar a temporada atual não tem ainda um prazo definido para encerrar a competição, mas tudo leva a crer que seria até agosto.





Globo Esporte