Clubes pedem volta do Carioca; Botafogo e Fluminense são contra retorno

Por Redação Blog do Esporte









Os clubes cariocas emitiram um comunicado nesta sexta-feira (8) pedindo o retorno do Campeonato estadual em meio a pandemia do novo coronavírus. A nota é assinada por quase todos os times. Botafogo e Fluminense se recusaram a assinar o termo.





Até esta sexta-feira, o Rio tinha registrado 14.156 casos e 1.394 mortos pela Covid-19. Nesta sexta, o número de mortos foi de 161, ultrapassando o estado de São Paulo em número de mortos em um único dia.









Dentre os grandes do estado, Botafogo e Fluminense foram contra o retorno do campeonato. Em seu site, o alvinegro publicou seu posicionamento sobre a decisão.





O Botafogo de Futebol e Regatas se posicionou publicamente nesta sexta-feira sobre ser contrário ao retorno das atividades presenciais no futebol por ora. O Clube considera não ser o momento adequado, face ao pico da pandemia do novo coronavírus.





- É questão de coerência o nosso posicionamento público. Estamos próximos ao pico da pandemia, com o sistema público perto da asfixia e o que mais se fala é em lockdown. O futebol pode esperar. O retorno tem que ser orgânico. Respeito a atitude dos demais clubes, mas entendemos ser a hora de preservar a saúde de todos e por isso não assinamos - afirmou o Presidente Nelson Mufarrej.





Por estes motivos, o Clube não assinou Nota de Esclarecimento divulgada pela FERJ nesta sexta-feira.





O Fluminense também divulgou o seu apoio em seu site oficial:





O Fluminense Football Club vem a público esclarecer os motivos que o levaram a não assinar a carta emitida pela FERJ nesta sexta-feira. O clube acredita que não é o momento do futebol brasileiro dar qualquer sinalização de retorno do esporte quando o país inteiro, particularmente o Rio de Janeiro, está com extrema dificuldade de fazer a população cumprir o isolamento social necessário para reduzir o número de contaminações e mortes por conta do Covid-19, e cidades inteiras começam a anunciar medidas ainda mais severas, como o lockdown.





O Fluminense reforça que a sua posição, desde o início da pandemia, é de só retornar aos treinos presenciais quando os órgãos governamentais e de saúde derem o aval para o retorno em segurança de todos os funcionários envolvidos nestas atividades.