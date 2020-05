Com abraços nas comemorações dos gols, Bate Borisov vence Slutsk e assume liderança em Belarus

No mesmo sábado em que o futebol voltou na Alemanha, cercado de medidas sanitárias restritivas, o Campeonato de Belarus teve mais uma rodada normal, com público nos estádios e abraços nas comemorações dos gols, evidenciando ainda mais o contraste com o "novo" futebol que será a marca do restante da temporada europeia. Belarus foi um dos poucos países do mundo que não interromperam o futebol durante a pandemia de coronavírus.





No principal jogo da rodada, que valia a liderança isolada, o Bate Borisov venceu o Slutsk por 3 a 0, diante de 1.157 torcedores na Borisov Arena, e chegou aos 19 pontos após nove partidas. O Slutsk ficou com 16, agora em quarto lugar.





Igor Stasevich marcou, aos 24 minutos, o gol mais bonito jogo, em cobrança de falta perfeita. Na comemoração, praticamente todo o time se juntou para abraçar o meia. Os outros gols foram marcados por Milic e Nekhajchik.





Um dos jogos da abertura da rodada, na sexta, foi adiado por suspeita de coronavírus em um dos jogadores do Minsk, que receberia o Neman Grodno.





Também na sexta, o Torpedo Zhodino derrotou o Gorodeya por 3 a 1, com dois gols do brasileiro Lipe Veloso, e chegou aos 18 pontos. O outro brasileiro do Torpedo, Gabriel Ramos, também foi titular na partida.





Terceiro colocado, também com 18 pontos, o Energetyk venceu o Dinamo Brest por 2 a 1, neste sábado. Na outra partida do dia, o Shakhtyor venceu o Slavia por 2 a 0.





Globo Esporte