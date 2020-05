Com campeonatos parados, times de futebol recorrem ao e-commerce para recuperar receita

A pandemia provocada pela COVID-19 paralisou as atividades esportivas do mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, os campeonatos estaduais foram paralisados e o Campeonato Brasileiro teve seu início postergado. Sem os jogos, os clubes brasileiros enxergaram no e-commerce uma forma de recuperar receita.





A Netshoes, varejista de esportes parceira de nove clubes brasileiros na operação de suas lojas virtuais, registrou um aumento de 30% nas vendas de camisas, chuteiras e acessórios de times, na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre as lojas oficiais de times de futebol operadas pela Netshoes estão Shop Timão, Loja do Inter e Allianz Parque Shop.





Em comparação com abril de 2019, houve um crescimento de 49% nos pedidos. A gerente comercial da Netshoes, Patrícia Lopes, afirma que a estratégia da empresa - com promoções de até 70% de desconto e frete grátis - tem estimulado torcedores de todo país a comprarem nas lojas dos clubes: "Na Netshoes temos a missão de levar o esporte até o torcedor, que procura manifestar o apoio ao clube mesmo em meio à pandemia. Observamos um aumento de 10% nos acessos de lojas dos times, sendo que a faixa etária de usuários que mais cresceu foi a de 55 a 64 anos - um aumento de 42%", diz Patrícia. "Com os campeonatos parados, é significativo ver que tanto times quanto torcedores querem se manter conectados à distância."