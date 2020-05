Governo britânico veta esporte profissional até o início de junho, em dia de reunião da Premier League

Primeiro-ministro Boris Johnson (Foto: Getty Images)









Enquanto a Premier League segue debatendo o "Projeto Recomeço", com seus clubes divididos quanto à retomada da temporada, o governo britânico indicou nesta segunda-feira que nenhum evento esportivo deve ser realizado até junho. As autoridades do Reino Unido publicaram um documento de 50 páginas detalhando as medidas para afrouxar o isolamento social - e nele consta a proibição dos esportes profissionais até, pelo menos, 1º de junho.





A partir deste posicionamento oficial do governo, a Premier League debaterá seus planos para retomar o Campeonato Inglês, assim como o retorno dos clubes aos treinamentos. Como o primeiro-ministro Boris Johnson não havia citado os esportes em seu pronunciamento no último domingo, era esperada uma manifestação por parte das autoridades britânicas para um possível planejamento em meio à pandemia do novo coronavírus.





Em meio ao cenário com diversas indefinições, os clubes da Premier League estão reunidos nesta segunda-feira para debater o "Projeto Recomeço", que vem dividindo opiniões sobre uma data para retorno do campeonato ou mesmo a medida de disputar as partidas em campos neutros. O Campeonato Inglês está paralisado desde o dia 13 de março por conta da pandemia do novo coronavírus e ainda tem nove rodadas a serem disputadas, com um total de 92 jogos.





Apesar do documento apontar um veto ao esportes profissionais até o início de junho, esse prazo pode ser estendido, de acordo com a situação da epidemia no Reino Unido. O governo irá avaliar a situação dia a dia, com uma escala de risco de 1 a 5 atualizada diariamente. Caso as medidas de afrouxamento levem a um aumento no número de casos e óbitos, a tendência é que elas sejam abortadas, e novos prazos sejam definidos.





O documento governamental indica que a partir de 1º de junho será permitido que "eventos culturais e esportivos ocorram a portas fechadas serem transmitidos, evitando o risco de contato social em larga escala". A imprensa inglesa indica que o esporte só deve contar com público novamente após a criação de uma vacina.





A Premier League precisa tomar uma decisão quanto à retomada do Campeonato Inglês até o dia 25 de maio, prazo dado pela Uefa para que as ligas decidam sobre um possível encerramento prematuro ou mudança de formato nas competições. Entretanto, a tendência seria a retomada da temporada em junho e sua conclusão até agosto. Ainda estaria em aberto o prazo para retorno aos treinamentos de todos os clubes - embora algumas equipes já venham treinando em seus CTs.





