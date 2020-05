Conmebol retoma rotina para acelerar volta do futebol, mas pondera: “Primeiro a saúde”

(Foto: Getty Images)











A Conmebol está de volta às atividades presenciais em sua sede em Luque, no Paraguai. O anúncio foi feito pelo presidente Alejandro Domínguez através de um vídeo publicado nas redes sociais. Nele, o paraguaio deixa claro que o objetivo é acelerar o retorno do futebol – mais especificamente da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana –, mas a prioridade é a saúde no combate à pandemia do coronavírus.





- Estamos trabalhando fortemente em conjunto com todos os países porque nossa única obsessão é que a bola siga rolando. Com a ordem de prioridades: primeiro a saúde e depois a competição.





Veja o depoimento de Alejandro Domínguez na íntegra:





"Há mais de dois meses, por causa dessa questão do coronavírus, tomamos a decisão de parar a Libertadores e a Sul-Americana. E também tomamos a decisão de fechar os escritórios e de cuidar e precautelar cada uma das vidas, da saúde das pessoas que trabalham aqui. Passou o tempo, fomos para nossas casas, fomos obedientes em receber e aceitar o que nossas autoridades sanitárias nos recomendaram. Jogamos como local, mas seguimos trabalhando de casa.





Agora estamos de volta à oficina com um só compromisso: fazer com que, o mais rápido possível, possamos voltar a colocar a Copa Conmebol Libertadores da América e a Copa Sul-Americana a jogar novamente. Estamos trabalhando fortemente em conjunto com todos os países porque nossa única obsessão é que a bola siga rolando. Com a ordem de prioridades: primeiro a saúde e depois a competição.





E quero deixar a mensagem: que nós temos esse compromisso e vão ser disputados ambos os campeonatos e serão encerrados (no campo). Cuidem-se, pois o mais importante é que, quando voltarmos, estejamos todos juntos".





Globo Esporte