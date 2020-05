Considerado grupo de risco, Renato Gaúcho ficará no RJ durante treinos físicos do Grêmio

(Foto: Paula Menezes/RBS TV)









Esperado em Porto Alegre para reassumir os treinos do Grêmio durante a quarentena na quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho foi liberado pelo clube para permanecer em isolamento no Rio de Janeiro. O treinador seguirá em sua residência por fazer parte do grupo de risco em razão da pandemia do coronavírus.





Renato passou por duas cirurgias cardíacas desde o ano passado. Por isso, os médicos recomendaram que siga na capital fluminense para minimizar riscos. Atualmente, a malha aérea não disponibiliza voos diretos do Rio a Porto Alegre.





Após a última partida do Grêmio antes da parada, o comandante chegou a ameaçar uma greve para suspender os jogos. No entanto, acabou flagrado na praia, no Rio de Janeiro, durante o período de quarentena.





Ao longo do tempo de isolamento social, Renato tem conversado com o presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista recente, Bolsonaro admitiu que tem trocado ideias com o treinador sobre a volta do futebol ao Brasil - ainda sem prazo.





Sem Renato, o grupo realizará os trabalhos comandados pelos preparadores físicos do clube. Os jogadores se reapresentaram no CT Luiz Carvalho na tarde desta terça-feira, cercados de protocolos de segurança para evitar possíveis contágios.





Globo Esporte