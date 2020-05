Considerado o criador do futsal, jornalista Newton Zarani morre aos 93 anos

Uma das figuras mais emblemáticas da história do futsal morreu na madrugada desta segunda-feira. Newton Zarani, um dos idealizadores da modalidade, não resistiu após ser internado por causa de um acidente vascular cerebral (AVC) e faleceu aos 93 anos. O ex-jogador e também jornalista deixa a esposa, Maria Lúcia, e três filhos, Charles, Ives e Michelle.





Newton Zarani foi o primeiro atleta de futsal federado em todo o mundo após a criação da Federação Carioca de Futsal, em 1954, onde ele e um grupo de amigos faziam parte. Apaixonado pelo America, do Rio de Janeiro, ele seguiu carreira como jogador e treinador da modalidade no clube de coração antes de se tornar jornalista. Na profissão, passou 40 anos no icônico "Jornal dos Sports", além de ter sido um dos pioneiros no papel de comentarista no rádio.





Globo Esporte