Copa do Mundo de Futsal Masculino é adiada para 2021 pela Fifa

(Foto: Yuri Gomes/CBFS)









Por Redação Blog do Esporte









A Fifa anunciou nesta terça-feira (12) que adiou a Copa do Mundo de futsal masculino e diversos torneios, que deveriam acontecer em 2020, para 2021 devido aos impactos da pandemia do coronavírus. O mundial da modalidade, que será realizado na Lituânia, deve acontecer agora entre 12 de setembro e 3 de outubro de 2021.





Anteriormente, a competição aconteceria entre 12 de setembro e 4 de outubro deste ano. O Brasil já estava garantido após se classificação nas Eliminatórias. A seleção tentaria o título depois de ser eliminado nas oitavas de final na edição de 2016.





Desde fevereiro as competições da modalidade estão suspensas ou foram canceladas devido a pandemia. Duas fases eliminatórias da Copa do Mundo foram adiadas, como é o caso da Asiática, que deve ocorrer em agosto. Já a eliminatória da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe), que deveria acontecer em março, ainda não tem uma nova data marcada.





Também foram adiados competições da base feminina, como é o caso da Copa do Mundo Sub-17, que passou para 7 de fevereiro a 7 de março de 2021, na Índia, e a Copa do Mundo Sub-20, que passou para o período de 20 de janeiro a 6 de fevereiro de 2021, na Costa Rica e Panamá. Jogadoras nascidas depois de 1 de janeiro de 2000 e antes de 31 de dezembro de 2004 poderão disputar o torneio.





O Congresso da Fifa marcado para 18 de setembro de 2020, na Etiópia, também foi adiado, mas ainda sem uma nova data.