Corinthians avisa que não jogará mais a noite e aos domingos

Por Redação Blog do Esporte









O Corinthians comunicou a Confederação Paulista de Futebol (CBF), a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Rede Globo que não jogará mais a noite e aos domingos. Segundo a nota, o clube quer evitar futuras ações trabalhistas por parte dos jogadores no caso de cobranças de adicionais e multa.





As informações foram divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola no site Yahoo Esportes onde, em nota assinada pelo presidente Andrés Sanchez, se reserva no direito de não participar das partidas caso elas sejam agendadas para os horários citados.





De acordo com o clube alvinegro, o objetivo é evitar futuras ações trabalhistas por parte dos jogadores. Recentemente, os atletas Maicon, contra o São Paulo, e Paulo André, contra o próprio Corinthians, ganharam na Justiça o direito de receber pagamentos referente a adicional noturno, domingo e feriados.





No caso do ex-zagueiro de Timão, ele ganhou um processo de R$ 1,2 milhão em ação que envolvia outras questões relacionadas a verbas rescisórias. As partes chegaram a um acordo nos últimos dias e o clube pagará cerca de R$ 750 mil, parcelado em 15 vezes.





O São Paulo foi condenado, em segunda instância, a pagar R$ 200 mil ao meio-campista Maicon, que defendeu o clube entre 2012 e 2015. A ação segue aberta e o valor pode mudar, chegando a R$ 700 mil com juros e correções monetárias.