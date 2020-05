CT do Vasco está próximo de receber mais R$ 200 mil do BMG com apoio da torcida

Mesmo com a paralisação do futebol, a torcida do Gigante da Colina continua mostrando sua força em todo o Brasil: por meio da campanha #JuntosPeloCT, em parceria com o Banco BMG, o Vasco está cada vez mais perto de receber um aporte adicional de mais R$ 200 mil para ficar mais próximo da construção do seu Centro de Treinamento próprio.





A cada 10 mil contas abertas no meu_Vasco BMG, o Cruzmaltino garante o valor para dar andamento nas obras. Com pouco mais de 19 mil contas abertas, o banco digital está a menos de mil torcedores abrirem suas contas para o dinheiro ser enviado ao Clube.





Quando chegar a 50 mil contas abertas, o banco terá aportado R$ 1 milhão para que o sonho do Vasco fique cada vez mais próximo de ser concretizado. Somado aos R$ 500 mil que o BMG já investiu nessa etapa da campanha, o Gigante da Colina terá R$ 1,5 milhão para a construção do CT.





A conta digital é 100% gratuita, sem tarifas, e oferece diversas oportunidades para os torcedores, como uma plataforma completa de investimentos, cashback tanto no crédito quanto no débito, cartão de crédito sem anuidade e personalizado com o escudo cruzmaltino, transferências gratuitas, saque sem cartão, entre diversos outros benefícios. Para colaborar com a construção do CT, basta que o vascaíno crie sua conta digital no Meu Vasco BMG, baixando o aplicativo disponível para Android e iOS ou pelo site www.meuvascobmg.com.br





Para aproximar ainda mais a torcida da campanha, o meu_Vasco BMG passará a contar com a participação de mais de 50 microinfluenciadores falando nas redes sociais sobre a conta digital.





Saiba mais sobre o projeto





O projeto do CT abrange sete campos oficiais, módulos para equipes profissional e de base, hotelaria, serviços, estádio para 2 mil espectadores, estacionamento e sala de imprensa. Para o Vasco, ter um CT próprio significa um grande desenvolvimento para o futebol profissional: a principal consequência dos treinamentos e recuperação em uma estrutura de primeira qualidade é a formação de um time cada vez mais forte. E tudo isso só é possível com o apoio da torcida.





A primeira etapa foi finalizada, inclusive com a terraplanagem. Os muros, que fazem parte do 2º passo, já estão com 80% de andamento e o Campo 1 chegou a 20%.