De máscara, meia ex-São Paulo é anunciado como novo reforço do Operário-PR

Mesmo com o calendário parado, o Operário-PR anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do meia Thomaz, que pertencia ao São Paulo e estava na Inter de Limeira.





Após passar por exames médicos, o jogador de 34 anos tirou fotos com a camisa do Alvinegro e usando máscara de proteção, por causa do novo coronavírus.





Com o fim do vínculo com o São Paulo em março, o jogador tinha um pré-acordo assinado com o Operário-PR. O contrato com o Fantasma vai até o fim de dezembro.





O meia vai começar a fazer os treinos online em casa, como já tem sido feito pelos outros atletas do Fantasma. Ele inicialmente não poderá disputar o Campeonato Paranaense, já que não está inscrito, e reforçará o Alvinegro na Série B do Brasileiro. Foi descartado também um possível retorno à Inter de Limeira para a conclusão do Campeonato Paulista.





- A expectativa é muito grande. Um clube que busquei várias informações e sempre me deram ótimas referências. A Série B é um campeonato com uma visibilidade enorme. A expectativa aumente a cada dia - disse Thomaz, por meio de sua assessoria de imprensa.





O jogador, que passou pelas categorias de base de Juventus e Corinthians, foi um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2006, pelo Internacional. Em seguida, rodou o futebol brasileiro e somou passagens pela Suíça e pelos Estados Unidos.





Ele foi contratado pelo São Paulo em 2017, após jogar pelo Jorge Wilstermann, da Bolívia. Thomaz fez 19 jogos pelo Tricolor naquele ano, marcando dois gols. O meia foi emprestado nos anos seguintes para o RB Brasil, para o Paysandu e para o Bolívar, da Bolívia. Nesta temporada, defendeu a Inter de Limeira, fazendo 10 jogos.





No Operário-PR, Thomaz disputará vaga com os meias Tomás Bastos, Cleyton, Rafael Chorão e Cristhian Aguada.





O Operário-PR fechou a primeira fase do Campeonato Paranaense na quarta posição, e vai pegar o Cianorte nas quartas de final. A competição está suspensa por causa da pandemia de coronavírus e continua sem uma data para retorno. O clube vai ter pela frente ainda a Série B do Campeonato Brasileiro.





