De volta aos treinos no Orlando City, Antonio Carlos enaltece suporte do clube e demonstra felicidade com o retorno

Mesmo os Estados Unidos sendo o país com o maior número de casos registrados do coronavírus, alguns clubes de futebol do país retornaram os seus treinamentos. Um deles é o Orlando City, que conta com o zagueiro Antonio Carlos em seu elenco.





Antonio Carlos chegou ao Orlando City no início de 2020 vindo por empréstimo junto ao Palmeiras. Antes da paralisação em virtude da pandemia, o clube norte-americano fez dois jogos oficiais pela MLS e o defensor brasileiro esteve presente nos dois compromissos como titular e sem ser substituído.





Para evitar aglomerações, o Orlando City estabeleceu uma série de cuidados para realizar os seus treinamentos. Até então, são feitos trabalhos separados por posição e o elenco é dividido em três grupos para treinarem em horários alterados. “O campo é dividido em quatro quadrados e cada jogador fica num quadrado fazendo trabalho específico. Estamos voltando aos poucos e isso é bom, pois nos dá mais segurança. Estou contente porque voltei a fazer o que mais gosto”, admitiu o camisa 25.





Feliz por voltar a ter uma rotina de treinos e o contato com bola, Antonio Carlos fez questão de enaltecer todo o suporte do Orlando City. “O clube vem realizando um ótimo trabalho para prevenir todos os envolvidos. Estamos medindo a temperatura antes dos treinos, existe álcool em gel por todos os lados, respeitam a distância correta de prevenção e todos os funcionários utilizam máscaras e luvas. Em resumo, o Orlando City vem respeitando todas as regras de segurança impostas pela MLS”, explicou o zagueiro.





Sem uma data confirmada para o retorno da MLS, Antonio Carlos reforça o empenho do elenco na preparação. “Não sabemos ainda quando voltará o campeonato. Alguns estão especulando para junho. Sinceramente, acho difícil. Mas, independente disso, estamos treinando muito forte para estarmos nas melhores condições quando retornar a MLS”, finalizou.





