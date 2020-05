Diretor da Conmebol planeja volta das Copas em setembro e cogita extensão até 2021

(Foto: Henry Romero/Reuters)





Por Redação Blog do Esporte









A estimativa para o retorno da Taça Libertadores e Copa Sul-Americana deve ser em setembro. É o que disse o ecretário-geral adjunto de Futebol e diretor de Desenvolvimento da Conmebol, Gonzalo Belloso, em entrevista a emissora argentina "TyC Sports", onde comentou sobre o assunto após dois meses e meio de paralisação.





"Queremos voltar em setembro a jogar as Copas. De pouco a pouco, vamos tratando de cumprir nosso papel e estamos escutando aos especialistas", afirmou Belloso.





Segundo o secretário, a entidade tem conversado com todos os governos para buscar uma melhor solução para o retorno das competições.





"Estamos organizando reuniões com todos os governos. O futebol é uma indústria de tantas que estão sofrendo com a pandemia. O problema mais difícil que enfrentamos é a da migração das equipes e os aeroportos", declarou.





Belloso reiterou a posição do presidente da entidade, Alejandro Domínguez, de que as duas competições se encerrarão em campo e sem seus formatos alterados, com o mesmo número de partidas.





O secretário admitiu a possibilidade de estender a temporada até 2021, já que a situação não é vista como um problema para a Conmebol. No entanto, o planejamento deve ser feito de acordo com os calendários de cada confederação.





"Se tiver que terminar ano que vem, que termine ano que vem. Não há nenhum problema terminar em janeiro. Também temos que levar em consideração todos os calendários locais para que possam jogar os torneios locais em seus países. Trabalhamos paralelamente com os países para ver o que eles planejam", ressaltou.





A entidade espera a abertura de todas as fronteiras do continente para ter um cenário favorável para o retorno das competições. A Libertadores de 2020 foi paralisada após a disputa da segunda rodada da fase de grupos. A Sul-Americana teria sua segunda fase disputada nos dias 20 e 27 de maio.