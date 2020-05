Diretor da Fiorentina é contra cinco substituições por jogo: "Campeonato completamente diferente"

Joe Barone (Foto: Fabrício Marques)









A aprovação de cinco substituições por partida feita pela Fifa na última sexta-feira não agradou todo mundo. Segundo Joe Barone, diretor-geral da Fiorentina, essa mudança, feita para ajudar os clubes na retomadas dos campeonatos em meio à pandemia do coronavírus, é antidesportiva.





Outra medida aprovada pela Fifa é a de não necessidade de árbitro de vídeo no restante da atual temporada. Tudo fica na mão de cada federação, se deseja ou não implementar essas brechas no regulamento.





- Sou contra a alteração das regras de um campeonato que já começou. Estamos todos nas mesmas condições, mas eu não mudaria as coisas. Estamos nos prepararando para isso, mas seria um campeonato completamente diferente. Queremos jogar com as mesmas regras. Vamos ver o que vai acontecer na Liga, somos transparentes com os jogadores - afirmou Barone, em entrevista à Rádio Rai.





Quando o Campeonato Italiano foi interrompida, a Fiorentina ocupava a 13ª posição, com 30 pontos. Na segunda-feira, o governo italiano liberou a volta dos treinos coletivos para o próximo dia 18. Ainda não há data para o retorno da Séria A.





