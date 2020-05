Dívida do Corinthians dispara e chega a R$ 665 milhões; clube teve déficit recorde em 2019

(Foto: Marcos Ribolli)









O Corinthians fechou 2019 com as contas no vermelho pelo terceiro ano seguido e viu a sua dívida disparar, chegando a R$ 665 milhões (sem considerar o financiamento da Arena). Em balanço financeiro enviado a conselheiros, o clube apresentou um déficit de R$ 177 milhões na última temporada.





Até o fim de 2018, a dívida do Corinthians era de R$ 469 milhões. Ou seja, houve um aumento de R$ R$ 196 milhões no último ano, crescimento de 42%.





O déficit de 2019 foi o maior da história do Timão. Até então, os piores resultados tinham sido em 2014 e 2015, quando o clube fechou no vermelho em R$ 97 milhões.





O Corinthians só irá divulgar o balanço depois que ele for aprovado em reunião do Conselho Deliberativo, o que ainda não tem data para ocorrer. Nos últimos dias, ele foi enviado para membros da Comissão Fiscal e do Conselho de Orientação do clube. O site "Meu Timão" divulgou informações do documento, ao qual o GloboEsporte.com também teve acesso posteriormente.





Desde o começo do ano, membros da oposição do Corinthians se articulam para reprovar as contas de 2019 e, assim, abrir um processo de impeachment contra Andrés Sanchez. Em entrevista ao blog do PVC, o presidente alvinegro afirmou que, se isso acontecer, ele pode antecipar as próximas eleições, previstas para novembro.





A situação financeira do Corinthians que já era difícil ficou ainda mais complicada com a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. Como forma de socorro, o clube negocia com um banco estrangeiro para antecipar o recebimento do valor da transferência de Pedrinho para o Benfica.





Mais sobre o balanço





Os números apresentados pelo Corinthians foram bem abaixo do que o clube previa em seu orçamento. A expectativa da diretoria alvinegra era de fechar 2019 no azul, com superávit de R$ 650 mil.





Apenas o departamento de futebol teve déficit de R$ 115,5 milhões. Já os esportes amadores e o clube social fecharam no vermelho em R$ 61,4 milhões.





Os direitos de transmissão de TV representam a principal receita do clube: R$ 188 milhões. No total, o clube arrecadou R$ 369,7 milhões com o futebol (já descontados os impostos) e R$ 34,4 milhões com esportes amadores e o clube social.





Vale lembrar que, apesar de a arrecadação com venda de ingressos constar no balanço, esse dinheiro não fica no caixa do Timão. Ele é repassado para o fundo responsável pelo pagamento da Arena Corinthians.





