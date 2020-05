Douglas Costa e Demiral entram na mira do Manchester United, diz jornal

Com os campeonatos europeus sendo aos poucos retomados ou com datas para reínicio programadas, os clubes começam a se movimentar nos bastidores para compras na próxima janela de transferências. E segundo o jornal "Tuttosport", o Manchester United está de olho em dois jogadores da Juventus: Douglas Costa e Merih Demiral.





A negociação, entretanto, não passa por um possível envolvimento de Paul Pogba, que vem sendo especulado na Juventus, onde atuou entre 2012 e 2016. Essa transação em questão seria feita à parte. Mas, claro: a possível ida de um dos dois desejos do United facilitaria o retorno o francês à Turim.





O atacante Douglas Costa é um sonho antigo do Manchester United, que já há três anos tentou a sua contratação de acordo com o jornal italiano. Sobre Demiral, zagueiro turco de 22 anos, ele seria um desejo do técnico Ole Gunnar Solsjkaer por conta de sua força física.





Globo Esporte