Protocolo da Premier League para volta aos treinos tem drive-thru e triagens diárias, revela jornal

Sistema de drive-thru para testes em jogadores, EPIs para fisioterapeutas e massagistas e triagens diárias com questionários de saúde são algumas das medidas a serem implementadas nos 20 clubes da Premier League para o retorno aos treinos na Inglaterra. O "Telegraph" publicou nesta terça-feira uma reportagem com detalhes da estratégia da liga, baseada no documento dos protocolos do "Projeto Recomeço" ao qual o jornal teve acesso.





Todos os jogadores dos 20 clubes da principal liga inglesa terão de passar por avaliações de risco antes de retomarem as atividades, para checar possíveis problemas cardíacos ou respiratórios, que os tornaria mais vulneráveis às complicações da Covid-19. Essas informações devem ser enviadas até 8 de maio às autoridades locais e à Premier League.





Outros funcionários também serão examinados até 48 horas antes do retorno aos treinos. Todos terão de concordar por escrito com os procedimentos implementados.





Ainda na próxima semana, de acordo com o "Telegraph", os clubes devem montar unidades de estação de checagem de coronavírus no sistema "drive-thru", com os atletas sendo examinados dentro dos carros. Os jogadores terão horário marcado para comparecer e enviar as amostras dos testes, que serão financiados pela Premier League.





Uma das diretrizes dos protocolos da Premier League é manter um distanciamento social de no mínimo dois metros durante os treinos, mesmo quando se tratar de uma atividade de grupo no campo. Outro ponto importante é o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para funcionários como fisioterapeutas e massagistas, incluindo máscaras, luvas e aventais de plástico descartáveis.





Os jogadores também serão exigidos a levar e cuidar do próprio kit de treino, como toalhas e garrafas d'água. Eles só poderão usar as instalações iternas dos centros de treinamento em horários pré-reservados e com todo o equipamentos desinfetados, antes e depois. Os atletas da elite do futebol inglês terão que passar por triagens diárias, com verificação de temperatura e questionário de saúde.





A ideia da Premier League é que o Campeonato Inglês seja retomado até o mês que vem. Ainda haverá uma nova videoconferência no dia 8 de maio para discutir a volta da competição, interrompida por causa da pandemia do coronavírus. Essa é a mesma data em que o governo deve anunciar se as atuais restrições de quarentena serão prorrogadas.





Globo Esporte