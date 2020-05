Dupla Gre-Nal aguarda publicação de decreto estadual e pode suspender novamente os treinos

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)









Ainda falta a publicação no Diário Oficial. Mas, há se confirmar o que o governador Eduardo Leite disse no último sábado, Grêmio e Inter devem cancelar novamente os treinamentos dos jogadores em seus respectivos CTs. A dupla Gre-Nal diz que vai cumprir todas as exigências previstas no novo decreto de distanciamento social do governo gaúcho.





O modelo de distanciamento controlado adotado pelo governo estadual dividiu o estado em 20 regiões. Cada uma delas é identificada por uma cor de bandeira, de acordo com a situação da pandemia do coronavírus na região. Porto Alegre recebeu bandeira laranja, que significa "risco médio" na escala, e proíbe o funcionamento de clubes esportivos.





Tanto Grêmio quanto Inter dizem que só aguardam a publicação das regras para anunciar as medidas cabíveis, o que deve ocorrer ainda neste domingo. No entanto, afirmam que vão seguir o determinado e já admitem suspender novamente os treinamentos, menos de uma semana após a retomada das atividades. Os dois clubes seguiram decretos municipais para a retomada dos trabalhos.





- Parece que virá a suspensão dos treinos. Importante dizer que os passos que o Inter deu foi sempre com o suporte da lei. Nos permitia ir ao campo de treino. Vamos aguardar o teor (do decreto) e vamos respeitar o que for decidido – disse o segundo vice-presidente do Inter, Alexandre Chaves Barcellos, em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã deste domingo.





Nos últimos dias, os protocolos de segurança adotados por Grêmio e Inter no retorno às atividades receberam elogios da CBF. O presidente da Comissão de Médicos da entidade, Jorge Pagura, disse que os procedimentos idealizados pela dupla Gre-Nal, com testagem ampla de jogadores e funcionários, servem de exemplo para os demais clubes.





Médicos de clubes de diferentes regiões, realidade e divisões no futebol brasileiro participaram de uma reunião durante quase quatro horas na última quinta-feira para ouvir experiências de Flamengo, Grêmio e Inter com seus protocolos para testes de Covid-19 e regresso aos treinamentos.





Globo Esporte