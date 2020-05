Efeitos da pandemia: Cabofriense tem salários atrasados e precisou dispensar nove jogadores

(Foto: André Durão)









Lanterna do Grupo A da Taça Rio e adversária de Botafogo e Bangu nas duas rodadas do Campeonato Carioca que faltam para serem disputadas, a Cabofriense vive situação financeira bastante delicada, deve salários e precisou dispensar nove jogadores desde o início da pandemia. O clube de Cabo Frio faz parte do grupo que pede a volta do Campeonato Carioca principalmente porque só deve conseguir quitar suas dívidas quando a bola voltar a rolar - cenário comum a times de menor expressão diante das atuais circunstâncias.





A Cabofriense paralisou suas atividades no dia 16/03. De lá para cá, conseguiu pagar apenas a CLT referente ao mês de março a jogadores e funcionários. Está devendo, portanto, os direitos de imagem de março e o salário integral de abril. E, a partir do próximo dia 5, passa a dever também maio integralmente.





- Se não tiver aporte nenhum, vai vencer maio também. A realidade infelizmente é essa - lamenta Ramon Oliveira, gestor do clube.





Com o possível retorno do Campeonato Carioca, o time de Cabo Frio receberia o pagamento da última cota de direitos de transmissão que ficou retido por conta da paralisação, um pouco mais de R$ 500 mil. Nos bastidores, o clube se divide entre o receio de ter que retomar as atividades em meio à pandemia e a necessidade de pagar as contas.





Para diminuir as despesas enquanto isso, a Cabofriense desinchou o elenco: foram embora o goleiro Pedro Campanelli, os zagueiros Gerson Galdino e Anderson Penna, o volante Magno, os laterais Guilherme, Marlon e Ronan, e os meias Felipe Adão e Rafael Pernão. O clube conseguiu rescisão amigável em todos os casos e pagou os valores em acordo.





Como vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a Cabofriense no início da temporada precisou firmar vínculos longos com os jogadores. Portanto, vive situação diferente das de Madureira e Boavista, por exemplo, cuja maioria dos vínculos foi encerrada entre abril e maio porque os times só têm calendário no primeiro semestre.





No Arbitral realizado entre os clubes nesta segunda-feira, foi debatida a possibilidade de jogos do Campeonato Carioca em meados de junho.





