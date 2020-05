Em crise financeira, Sport demite funcionários e enxuga categorias de base por corte de gastos

(Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press)









Em meio à crise financeira, agravada pela pandemia causada pela Covid-19, o Sport voltou a realizar cortes na folha salarial do clube. Quase dois meses após a paralisação do futebol, o Rubro-negro demitiu funcionários e anunciou, via nota de esclarecimento, a redução do departamento da base.





- Diante da necessidade urgente de redução dos custos do clube, o Sport Club do Recife precisou tomar medidas drásticas, mas imprescindíveis, para se manter durante este período de quarentena e atravessar essa turbulência da forma menos danosa possível à Instituição e ao seu quadro de funcionários. Tornou-se necessária a diminuição dos custos em diversos departamento do Clube, dentre eles futebol de base e setores administrativos.





O Sport acrescenta que, em meio aos cortes de gastos, além dos desligamentos, alguns funcionários passaram por redução salarial e da jornada de trabalho durante o período de pandemia. A medida havia sido adiantada pelo presidente do Leão, Milton Bivar, ao confirmar o plano de incluir a folha administrativa do clube na Medida Provisória 936, que prevê as reduções com auxílio do Governo Federal.





A redução de custos no departamento de base, além das quedas de receita, foram justificadas pela confirmação da Federação Pernambucana de Futebol de que as competições de base foram suspensas neste ano, além da possibilidade de inicio tardio ou apenas em 2021 das disputas organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Uma vez que, com 10.044 mortes e 147 mil casos do novo coronavírus no Brasil, o calendário segue indefinido. Mas reforça que, apesar do enxugamento, o departamento não foi encerrado.





"As categorias de Base do Sport Club do Recife não acabaram, nem acabarão, e o clube continuará em busca da excelência na formação de jogadores para servirem ao seu futebol profissional, mesmo sob a nova realidade de diminuição das despesas, sem perda de qualidade."





As atividades, no entanto, ainda não têm previsão de volta. A ordem no clube é para retomar apenas com a liberação das autoridades públicas competentes. De acordo com a assessoria de imprensa, tempo para retorno após o fim da quarentena, funcionamento, horário de treinos e formato de acompanhamento ainda serão estudados.





O Rubro-negro afirma que buscou priorizar o Sub-17 e Sub-20, que devem ser os primeiros a retornarem, quando houver a autorização. Até lá, todos os atletas, incluindo os das categorias Sub-13 e Sub-15, recebem orientações para treinos em casa.





