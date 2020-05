Equipes de Fórmula 1 só poderão ter 80 funcionários por corrida nos eventos "fechados"

(Foto: Getty Images)









As dez equipes de Fórmula 1 só poderão enviar 80 funcionários aos grandes prêmios que forem considerados eventos "fechados" na temporada 2020. A intenção é reduzir a possibilidade de transmissão ou contágio de coronavírus por parte dos envolvidos com as corridas. Tal número é bastante reduzido na comparação com o normal de uma corrida.





A Fórmula 1 chegou a esse número de 80 pessoas por equipe após um estudo liderado pelo presidente da Comissão Médica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o francês Gerard Saillant. Desses 80 profissionais, não mais do que 60 poderão estar envolvidos diretamente na operação dos dois carros - este número já é o padrão utilizado nos eventos normais da Fórmula 1.





Com isso, os funcionários afetados pela limitação serão os responsáveis por receber convidados nos centros de hospitalidade, além de profissionais de patrocinadores, marketing, relações públicas, segurança e transporte.





A temporada 2020 da Fórmula 1 deverá começar no próximo dia 5 de julho, na Áustria. A intenção dos dirigentes é realizar entre 15 e 18 corridas, passando primeiro pela Europa, depois Ásia, Américas e Oriente Médio, com o fim do campeonato planejado para dezembro.





O calendário definitivo da temporada 2020 da Fórmula 1 deverá ser anunciado nos próximos dias. Ainda não estão definidos quais eventos serão fechados ou abertos à presença de público, ou quais terão essa limitação de funcionários.





Globo Esporte