Esporte Clube Pinheiros doa 10 Mil Toneladas de alimentos em 1 mês

Completamos um mês do isolamento social no último dia 24 de Abril devido à pandemia do COVID-19. Esta medida foi adotada como forma de proteger e assegurar que o contágio seja menos problemático já que é fácil e rápido. A higienização das mãos é a melhor prevenção.





Só em São Paulo já são 1512 mortos pelo Covid -19 confirmados (Dado anunciado pelo Ministério da Saúde em 24 de Abril de 2020). Trata-se do estado com maior número de mortos pela doença.





A crise econômica provocada pelo vírus deixou exposta ainda mais a vulnerabilidade social. Muitos se encontram em dificuldades, e há aqueles, como as pessoas em situação de rua, que nem sequer tem condições de se prevenir.





"Os moradores de rua ficam ainda mais expostos nessa situação. Se há muitas pessoas indignadas com o isolamento nas próprias casas, imagine para quem não tem essa opção. Essa é a realidade de mais de 24 Mil pessoas só na cidade de São Paulo", evidencia Adriana Spinelli, Presidente do DAS (Departamento de Assistência Social do Esporte Clube Pinheiros).





Diante do contexto, além de fechar o clube no começo do mês de Março, o Presidente Ivan Castaldi, estabeleceu desde o dia 23 de março, ações para ajudar a sociedade. O Esporte Clube Pinheiros já distribuiu mais de 10 mil toneladas de alimentos para ajudar não só os moradores de rua mais também asilos e crianças. Além de também ajudar 700 colaboradores que atuam no clube. As doações também aconteceram ao Bom Prato, rede em São Paulo que oferece refeições completa a preços simbólicos.





A partir do dia 4 de Maio, o clube começa uma nova campanha de doações - Drive - Thru da alimentação. Quem tiver condições de doar alimentos é só ir ao estacionamento do ECP(Esporte Clube Pinheiros) na Avenida Faria Lima e deixar a doação no local indicado. "Não precisa de contato para fazer uma boa ação! Assim você se protege e nós conseguimos ajudar quem precisa", finaliza André Patury, Diretor de Bares e Restaurantes do ECP que atua com o DAS.