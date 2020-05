Falcao García questiona comemoração à distância: “Durante todo o jogo estamos em contato”

(Foto: Martin Meissner/Reuters)









O Campeonato Alemão apresentou ao mundo uma nova tendência mundial na comemoração dos gols durante a pandemia do coronavírus: nada de abraços ou aperto de mãos.





De casa, o atacante colombiano Falcao García, do Galatasaray, questionou as cenas que viu (orientadas pelo protocolo de segurança), principalmente com o norueguês Haaland celebrando à distância o primeiro gol do Borussia Dortmund sobre o Schalke.





Nas redes sociais, Falcao argumentou que já há contato suficiente em outros momentos do jogo e iniciou uma discussão:





- Vendo o retorno do futebol eu me pergunto: existe uma razão técnica para o abraço não ser permitido nos gols? Durante todo o jogo estamos em constante contato. Num escanteio os defensores estão em cima de você! Na barreira estão todos juntos – indagou.





Globo Esporte