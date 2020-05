FC Seoul pede desculpas a torcida por colocar bonecas infláveis em arquibancada na Coreia do Sul

O FC Seoul pediu desculpas a sua torcida por colocar bonecas nas arquibancadas do seu estádio na vitória sobre o Gwangju por 1 a 0, no domingo passado, pelo Campeonato da Coreia do Sul, disputado desde 8 de maio com portões fechados por causa da pandemia do novo coronavírus. Apesar da alegação do clube de que se tratavam de "manequins premium", surgiram reclamações nas redes sociais de que havia propaganda de artigos sexuais em camisas e cartazes das réplicas.





- Lamentamos sinceramente que tenhamos criado uma situação desconfortável para os nossos torcedores. Garantimos desde o início que essas bonecas não tinham nada a ver com brinquedos sexuais - afirmou o FC Seoul em comunicado.





Foram 30 "manequins premium", 28 representando mulheres e dois com figuras de homens. Todos os bonecos usavam máscaras de proteção e foram posicionadas de acordo com as regras de distanciamento social que buscam limitar a propagação do covid-19.





O clube alega que o fornecedor dos manequins, a empresa Dalcom, tinha feito uma sessão de fotografias com as propagandas antes da partida e deveria ter tirado tudo para levar à arquibancada. Um dirigente do FC Seoul explicou à rede britânica BBC que realmente não checaram o histórico da firma contratada com a indústria de artigos sexuais. Admitiu também que os bonecos pareciam muito com pessoas de verdade, mas que nunca imaginou que poderiam ser usados para outros fins.





