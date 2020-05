Federação Alemã confirma datas e horários de todos os jogos restantes da Bundesliga; confira

A Federação Alemã de Futebol (DFL) anunciou nesta quarta-feira o calendário oficial dos jogos restantes no retorno da Bundesliga da temporada 2019/2020 e divulgou detalhadamente o horário das cinco últimas rodadas. A rodada final do torneio será realizada no dia 27 de junho, com todos os jogos no mesmo horário. No comunicado, a entidade também apresentou o restante do calendário da segunda divisão do país, que terminará no dia 28 de junho, com todos os jogos também simultâneos.





O Werder Bremen ainda tem um jogo atrasado contra o Frankfurt, válido pela 24ª rodada. A partida será realizada no próximo dia 3 de junho. A 30ª rodada terá início no dia 5 de junho com o jogo entre Freiburg e Borussia Mönchengladbach. Líder do campeonato, o Bayern de Munique tem clássico contra o Bayer Leverkusen no sábado, dia 6.





Confira as datas e horários (Brasília) dos principais jogos das cinco últimas rodadas:





Rodada #24 (atrasada)

03/06 - 15h30 - Werder Bremen x Eintracht Frankfurt





Rodada #30

05/06 - 15h30 - Freiburg x Borussia Mönchengladbach

06/06 - 10h30 - RB Leipzig x SC Paderborn 07

06/06 - 10h30 - Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

07/06 - 13h30 - Borussia Dortmund x Hertha Berlim





Rodada #31

12/06 - 15h30 - Hoffenheim x RB Leipzig

13/06 - 10h30 - Düsseldorf x Borussia Dortmund

13/06 - 13h30 - Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach

14/06 - 13h00 - Schalke 04 x Bayer Leverkusen





Rodada #32

16/06 - 13h30 - Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg

16/06 - 15h30 - Werder Bremen x Bayern de Munique

17/06 - 15h30 - Borussia Dortmund x Mainz

17/06 - 15h30 - RB Leipzig x Düsseldorf





Rodada #33

20/06 - 10h30 - Bayern de Munique x Freiburg

20/06 - 10h30 - RB Leipzig x Borussia Dortmund

20/06 - 10h30 - Schalke 04 VfL Wolfsburg





Rodada #34

27/06 - 10h30 - Borussia Dortmund x Hoffenheim

27/06 - 10h30 - VfL Wolfsburg x Bayern de Munique

27/06 - 10h30 - Augsburg x RB Leipzig

27/06 - 10h30 - Borussia Mönchengladbach x Hertha Berlim





