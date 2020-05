Federação italiana atende decreto do governo e mantém suspensão do futebol no país até 14 de junho

(Foto: Juventus FC via Getty Images)









A Federação Italiana divulgou um comunicado nesta segunda-feira no qual mantém suspensos todas as competições de futebol do país até o dia 14 de junho. A decisão atende o decreto do primeiro-ministro Giuseppe Conte, que proibiu competições esportivas na Itália até o dia 13 do próximo mês, mesmo com portões fechados.





O plano da Liga Série A, que organiza a primeira divisão italiana, era que o torneio retornasse no dia 13. Agora, o cronograma deve ser atrasado em uma semana, e o Campeonato Italiano deve ser retomado apenas no dia 20 de junho, que obrigaria a disputa de duas rodadas por semana, algo que a liga e os clubes queriam evitar.





Faltam 124 jogos para o encerramento da temporada 2019/20 do Campeonato Italiano, mais as semifinais e a decisão da Copa Itália. São 12 rodadas e outras quatro partidas atrasadas de datas anteriores.





Com o calendário apertado, a Liga Série A trabalha para tentar convencer a federação e as autoridades sanitárias de que há garantias para a retomada no dia 13 de junho, segundo publicou o jornal “Gazzetta dello Sport”.





Nesta segunda, estava previsto o retorno dos treinamentos em grupo para os clubes. No entanto, tal etapa da retomada das atividades no futebol do país não foi cumprida. Houve um impasse técnico, e ainda não há uma data para que os jogadores possam treinar todos jogos. Por enquanto, há apenas treinamentos individuais.





