Fernando Alonso está em negociação com a Renault para retornar à Fórmula 1, diz jornal

O retorno do espanhol Fernando Alonso para a Fórmula 1 e para a sua antiga equipe está mais próximo. Foi o que noticiou nesta quinta-feira o jornal "Marca", da Espanha, que disse que o chefe da Renault, Cyril Abiteboul, acredita que o bicampeão mundial seria o nome ideal para substituir o australiano Daniel Ricciardo.





As negociações devem ser longas, e Alonso segue em silêncio absoluto. Nesta quarta-feira, seu antigo chefe na Renault, Flavio Briatore, postou uma foto relembrando os tempos vitoriosos com o "Príncipe das Astúrias" na escuderia francesa, que renderam os títulos mundiais de 2005 e 2006.





"GP da França de 2004. No sábado, no qualificatório Fernando Alonso está na pole. Aqui estamos prestes a começar nosso briefing diário com a imprensa. Fernando ficou em segundo lugar na corrida, mas deixou todos na Renault orgulhosos e felizes, pois era o GP da casa", relembrou Briatore na postagem.





O alemão Sebastian Vettel seria outra possibilidade para a Renault. O tetracampeão não renovou com a Ferrari e viu o também espanhol Carlos Sainz assumir sua vaga na escuderia italiana.





