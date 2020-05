Fifa autoriza implementação de cinco substituições por time até o fim do ano

(Foto: Getty Images)





Por Redação Blog do Esporte









A Fifa anunciou nesta sexta-feira (8) que os campeonatos iniciados ou que vão iniciar em 2020 poderão fazer até cinco substituições por clube até o final do ano em cada partida. A International Board (IFAB) deu aval para esta mudança e cabe a cada organização adotar ou não o novo modelo.





A autorização, segundo a Fifa, tem o objetivo de “proteger o bem-estar dos jogadores”. A mudança visa a preocupação da entidade com a saúde dos atletas em meio a pandemia do coronavírus. Com isso, os clubes poderão fazer uma melhor gestão do desgaste dos atletas.





Para que as mudanças não influenciem no tempo do jogo ou que sejam usadas pelos treinadores como forma de “cera”, as cinco trocas devem ser feitas em, no máximo, três janelas por equipe. Neste caso, ao menos duas substituições duplas por time deverão ser feitas para o uso total das cinco trocas.





As competições quem preveem uma substituição extra em caso de prorrogação devem manter sua regra. Assim, nestas partidas poderão acontecer até seis mudanças por equipe e as substituições não usadas no tempo regulamentar poderão ser adotadas no tempo extra.

VAR

A Fifa também anunciou que o uso do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) poderá ser interrompido, caso a organização ache necessário. Se ele for mantido, será necessário seguir os protocolos adotados pela entidade.

Resposta da Conmebol

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez um post em seu perfil no Twitter mostrando surpresa em relação a medida anunciada pela Fifa.





“Recebemos com surpresa essa medida, para a qual nossa Confederação não foi consultada. A Conmebol convocará um painel de especialistas para analisar e apresentar suas conclusões ao Conselho, que decidirá sobre a conveniência de adotá-la nos torneios da América do Sul”, disse.