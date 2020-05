Fifa determina que Santos tem 45 dias para pagar clube belga por Luan Peres; veja valores

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









A Fifa decidiu que o Santos tem 45 dias para pagar o Club Brugge, da Bélgica, pelo empréstimo do zagueiro Luan Peres, fechado em agosto do ano passado.





O Brugge cobra do Santos o pagamento de 250 mil euros (R$ 1,5 milhão, na cotação atual), mais juros de 5%, o que totaliza 262,5 mil euros (pouco mais de R$ 1,6 milhão).





O prazo começa a valer a partir do momento em que o Brugge informar a conta em que o depósito deve ser feito. Se o Santos não arcar com a dívida em tempo, o caso vai para o CAS (Corte Arbitral do Esporte).





Vale lembrar que o Santos coleciona processos milionários na Fifa e já está impedido de registrar jogadores por outra dívida, esta com o Hamburgo, da Alemanha, referente à compra do zagueiro Cleber Reis, em 2017. Essa mesma punição também está prevista no caso do empréstimo de Luan Peres.





Casos envolvendo Felipe Aguilar, Cueva e Soteldo também foram parar na entidade máxima do futebol por falta de pagamento.





Luan Peres foi titular nos 12 jogos disputados pelo Santos neste ano antes da paralisação das competições em razão da pandemia do coronavírus. O empréstimo é válido até o fim deste ano.





