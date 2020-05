Final da Copa da Alemanha será disputada no dia 4 de julho em Berlim

A final da Copa da Alemanha de Futebol, que inicialmente deveria ocorrer no dia 23 de maio, em Berlim, será finalmente disputada em 4 de julho sem a presença do público, anunciou a federação alemã (DFB) nesta segunda-feira.





As semifinais serão realizadas nos dias 9 e 10 de junho. O atual campeão Bayern de Munique vai receber o Eintracht Frankfurt, enquanto o Bayer Leverkusen visitará a grande surpresa Saarbrücken, clube da quarta divisão, em jogos únicos.





No entanto, o presidente da DFB, Fritz Keller, destacou que esse reagendamento, forçado pela pandemia do novo coronavírus, ainda depende da aprovação do governo de Angela Merkel.





A Bundesliga está programada para voltar no próximo fim de semana e será o primeiro dos principais torneios europeus a ser retomado, depois que praticamente todo o futebol mundial foi suspenso em meados de março pela covid-19.





- Nossa ideia é que possamos terminar a Copa no campo e da maneira adequada - disse Keller, confirmando que a final será realizada no Estádio Olímpico de Berlim, conforme programado.





Globo Esporte