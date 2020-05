Flamengo demite 60 funcionários e deve conversar com elenco para redução de salário

(Foto: Felipe Schmidt)





Por Redação Blog do Esporte









O Flamengo anunciou a demissão de 60 funcionários para desafogar as contas em meio a pandemia do novo coronavírus. As demissões impactaram em diversos setores, mas o clube não especificou quais colaboradores foram dispensados.





Na última sexta-feira, o clube fechou um acordo com o Sindiclubes para a redução de salários. A ideia é reduzir em 25% os vencimentos daqueles que recebem mais de R$ 4 mil por mês.





Este acordo evitará a demissão de mais funcionários. O acordo deve ser efetivado entre os meses de maio de junho.





A redução deve chegar aos jogadores, de acordo com a ESPN. Na próxima semana, a diretoria deve ser reunir com jogadores e comissão técnica. Os atletas estão dispostos a conversar, sensibilizados com a demissões devido a crise.